Participarea secretarului de stat George Ciamba la sesiunea de nivel înalt a Conferinţei pentru Dezarmare de la Geneva

Secretarul de stat pentru relații bilaterale și afaceri strategice în spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, la 28 februarie 2018, la segmentul de nivel înalt al Conferinței de Dezarmare, desfășurate la Geneva.

În cadrul Conferinței de Dezarmare, demnitarul român a reafirmat sprijinul României pentru relansarea activității de fond a forului, inclusiv prin valorificarea inițiativelor avansate în contextul deținerii de către țara noastră a Președinției Conferinței, fiind subliniate rolul și potențialul unic în negocierea multilaterală a problematicilor din domeniul dezarmării. Totodată, secretarul de stat a reiterat importanța inițierii negocierilor privind Tratatul de interzicere a producției de material fisionabil în scopuri militare și a reconfirmat angajamentul României față de menținerea și consolidarea actualului cadru internațional în domeniul neproliferării și dezarmării.

În context, înaltul oficial a făcut apel la o abordare unitară și incluzivă, insistând asupra importanței identificării punctelor convergente și degajării consensului cu scopul consolidării sistemului internațional de dezarmare și neproliferare. De asemenea, a reafirmat rolul fundamental al unui sistem multilateral eficient în domeniul dezarmării, neproliferării nucleare și controlul armamentelor pentru consolidarea securității internaționale.

În marja sesiunilor la nivel înalt ale Consiliului Drepturilor Omului și Conferinței pentru Dezarmare, secretarul de stat George Ciamba a avut întrevederi cu Maria Ubach Font, ministrul afacerilor externe al Principatului Andorra și cu Laura Thompson, director general adjunct al Organizației Internaționale pentru Migrație.

În cadrul discuției cu ministrul afacerilor externe al Principatului Andorra, Maria Ubach Font, au fost abordate teme de interes bilateral și european, inclusiv exercitarea Președinției României la Consiliul UE în prima jumătate a anului 2019.

În discuția cu Laura Thompson, director general adjunct al Organizației Internaționale pentru Migrație, aceasta si-a prezentat candidatura pentru postul de director general al acestei organizații la alegerile care vor avea loc în luna iunie 2018. Cu acest prilej au fost abordate și aspecte ale colaborării între România și OIM în actualul context internațional.

Informații suplimentare:

Conferința pentru Dezarmare

De la înfiinţarea sa în 1979, Conferinţa pentru Dezarmare s-a consacrat sub sintagma de “unic for de negocieri multilaterale în domeniul dezarmării”. Sub auspiciile acesteia s-au negociat principalele documente juridice multilaterale în domeniu: Tratatul pentru neproliferarea armelor nucleare (NPT), Convenţia privind interzicerea armelor biologice (BWC) si chimice (CWC), Tratatul pentru interzicerea totală a testelor nucleare (CTBT).

Agenda Conferinţei de Dezarmare presupune şapte teme principale: încetarea cursei înarmărilor şi dezarmarea nucleară; prevenirea războiului nuclear, inclusiv chestiuni conexe; prevenirea cursei înarmărilor în spaţiul extra-atmosferic; acorduri internaționale eficiente pentru asigurarea statelor neposesoare de arme nucleare împotriva utilizării şi a amenințării cu utilizarea armelor nucleare; noi tipuri de arme de distrugere în masă şi noi sisteme de lansare a acestora, inclusiv arme radiologice; programul cuprinzător de dezarmare; transparența în domeniul armamentelor.

România a deținut Președinția Conferinței pentru Dezarmare în 2017.