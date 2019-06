Irlanda – Extinderea codului roșu de ninsoare și măsuri în domeniul public de activități

Tip: Atenţionare de călătorie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Irlanda că Serviciul de Meteorologie local a extins avertizarea de cod roșu de ninsoare, cu condiții de furtună, pentru zona de est și sud a Irlandei, până vineri, 2 martie 2018, la prânz.

În aceste condiții, „National Emergency Co-Ordination Group for Severe Weather” a recomandat populației să rămână în locuințe în intervalul de vârf al perioadei vizate, respectiv de joi, 1 martie, ora 16.00 (ora locală) până vineri, 2 martie, ora 12.00. In acest interval sunt prognozate ninsori abundente și intensificări ale vântului, inclusiv în regiunea Dublin, cu vizibilitate zero în cazul traficului auto.

Conform reglementărilor locale, în zilele de joi, 1 martie, și vineri, 2 martie 2018 transportul în comun nu va circula. Toate școlile și universitățile sunt închise, ca și alte instituții guvernamentale.

Informații suplimentare pot fi accesate din pagina de Internet a Serviciului Național de Meteorologie irlandez la adresa web:http://www.met.ie/nationalwarnings/default.asp#.

Aeroportul Dublin a emis avertizări cu privire la posibile perturbări ale zborurilor și se recomandă verificarea cu operatorul de transport a condițiilor de efectuare a curselor aeriene planificate, precum și a actualizărilor postate în pagina de Internet dedicată https://www.dublinairport.com/latest-news.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Dublin: +35316681150; +35316674318; +35316674325, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Irlanda: +353864684351.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet https://dublin.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.